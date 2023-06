FC Utrecht heeft wederom beet: zesde aanwinst aanstaande en er moeten nog meer volgen

FC Utrecht heeft zich andermaal laten gelden op de transfermarkt. Nog voordat de oefencampagne is begonnen hebben de Domstedelingen zaterdagochtend hun zesde aanwinst gestrikt. De Telegraaf meldt dat Engels toptalent Adrian Blake overkomt van Watford.

De pas zeventienjarige Blake wordt in Engeland bestempeld als groot talent. De vleugelaanvaller, die tot dusverre drie wedstrijden in de EFL Championship speelde, stond naar verluidt in de belangstelling van meerdere clubs. Watford wilde ook graag door met de international van Engeland onder 18, maar Blake koos voor een avontuur in het buitenland. De Telegraaf weet dat de buitenspeler op dit moment medisch gekeurd wordt en spoedig een contract gaat tekenen voor vier-of vijf jaar.

Artikel gaat verder onder video

Utrecht is zoals gezegd zeer actief op de transfermarkt. De Domstedelingen zijn al zeker van zes nieuwe spelers voor het nieuwe seizoen. Eerder werden Souffian El Karouani (NEC) en Mats Seuntjens (RKC Waalwijk) al gepresenteerd bij de nummer zeven van de Eredivisie. Vier dagen geleden bereikten de Utrechters ook een akkoord met Matthijs Branderhorst (NEC) en Ole Romeny (FC Emmen) over een transfervrije overstap. Daarnaast gaat Marouan Azarkan op korte termijn tekenen bij de ploeg van Michael Silberbauer.

De verwachting is dat er ook uitgaande transfers gaan komen bij Utrecht. Topscorer Tasos Douvikas zal ongetwijfeld op de radar zijn verschenen bij verschillende clubs. Ook Taylor Booth, Othmane Boussaid en Can Bozdogan speelden een uitstekend seizoen en kunnen zomaar vertrekken. Huurlingen Vasilis Barkas, Naoki Maeda, Amin Younes vertrekken sowieso uit de Domstad. Daarnaast gaat Django Warmerdam transfervrij naar Sparta.