Feyenoord blij met speelschema Eredivisie: 'De KNVB deelt een cadeautje uit'

Feyenoord speelt opvallend vaak op zaterdagmiddag in het eerste half jaar van de Eredivisie. Dat heeft alles te maken met de deelname aan de Champions League, waarvan de club verzekerd is. Hoewel dat Europese schema nog onbekend is, hebben ze qua Nederlands speelschema het zeker gunstig getroffen.

Dat concludeert het Algemeen Dagblad na het zien van het conceptprogramma Eredivisie. “Wat meteen opvalt bij een blik op de kalender voor het komende eredivisiejaar: kampioen Feyenoord trapt voor de winterstop meerdere keren al op zaterdagmiddag af. Thuisduels met Heerenveen, Go Ahead Eagles en Vitesse staan in september en oktober ingepland voor zaterdag 16.30 uur”, staat te lezen bij het AD.

"In aanloop naar het laatste CL-pouleduel in december krijgen Slot en zijn ploeg een cadeautje van de KNVB: Feyenoord - Volendam wordt al op donderdag 7 december gespeeld. Méér voorbereidingstijd op een mogelijk beslissende Europese clash is nauwelijks denkbaar”, schrijft de ochtendkrant.

Verder valt op dat anders dit jaar met Ajax vooral PSV een zwaar einde van de competitie heeft. En dat de voorlaatste speelronde in de Eredivisie niet traditioneel om 15.30 uur wordt afgewerkt, maar pas om 16.45 uur op zondag. Dat heeft te maken met de mogelijkheid dat er dan nog Nederlandse clubs actief zijn in Europa. En ook is opmerkelijk dat er nauwelijks topwedstrijden in Nederland op de zaterdagavond worden gespeeld. “Menig voetballiefhebber zou graag vaker topduels zien op dat tijdstip, maar burgemeester en politie niet”, is daarvoor de belangrijkste reden.