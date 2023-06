Feyenoord en PEC Zwolle nemen weer plaats aan onderhandelingstafel

Waar Thomas van den Belt deze zomer de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord maakt, bewandelt Lennard Hartjes mogelijk de omgekeerde weg. De promovendus maakt volgens 1908.nl werk van de komst van de twintigjarige middenvelder, die ook bij SC Cambuur op de radar staat.

PEC Zwolle en Feyenoord zouden in onderhandeling zijn over de transfer van Hartjes, die in Rotterdam beschikt over een contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2025. De kampioen van de Eredivisie verlangt een (onbekende) transfersom voor de zelfopgeleide speler.

Hartjes loopt sinds 2015 rond bij Feyenoord en werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Roda JC, waarvoor hij 33 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie speelde. Namens Feyenoord speelde hij twee officiële wedstrijden. Zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord maakte hij op 12 augustus 2021 in de voorronde van de Conference League tegen FC Luzern. Enkele maanden later kreeg hij speeltijd tegen Maccabi Haifa.

Waar PEC Zwolle de middenvelder definitief probeert over te nemen van Feyenoord, heeft Cambuur 'sluimerende' belangstelling voor Hartjes. Hij staat intern hoog aangeschreven in Leeuwarden, maar officiële toenadering met Feyenoord is vooralsnog uitgebleven.