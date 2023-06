'Feyenoord gelinkt aan linksbuiten, naam Danilo valt bij Rangers'

Feyenoord heeft buitenspeler Tobias Gulliksen in het vizier. De negentienjarige aanvaller van Strømsgodset speelde al 75 officiële duels in de Noorse competitie, waarin hij negen doelpunten maakte en zes assists gaf. Wel is er concurrentie van het Oostenrijkse Sturm Graz voor de diensten van Gulliksen.

Dat meldt het Noorse TV2 althans. Er zouden scouts vanuit Rotterdam-Zuid meermaals op de tribunes hebben gezeten. Voor zo’n anderhalf miljoen euro is de linksbuiten los te weken bij zijn club. De lage transfersom heeft mede te maken met zijn verbintenis, die in de zomer van 2024 al afloopt. Daardoor kan een transfer van de rechtspoot in deze zomer een lucratieve optie zijn voor zowel de verkopende als ook kopende club.

Danilo genoemd bij Rangers FC

In de Engelse media is de naam van Feyenoord-aanvaller Danilo gevallen. Bij Rangers is men naast de komst van Sam Lammers op zoek naar nog een spits. Volgens The Scottish Mail zijn Cyriel Dessers en Abdallah Sima de eerste opties, maar als dat niet lukt, dan schakelt de club door naar Benie Traore of Feyenoords Danilo. Voor hem kan een overgang interessant worden, afhankelijk wat de Rotterdammers zelf op de transfermarkt doen.

Feyenoord heeft namelijk goede hoop dat Santiago Giménez ‘gewoon’ blijft in deze zomer. "Wij hebben het heel goed gedaan. Santiago heeft het individueel ook heel erg goed gedaan, dus staat hij in de belangstelling”, weet trainer Arne Slot bij ESPN. “Maar ik heb zijn zaakwaarnemer al veel verstandige dingen horen zeggen. (…) Zijn vriendin en hij hebben het goed naar zijn zin in Rotterdam.” Wel werd Feyenoord concreet gelinkt aan Ricardo Pepi, waardoor Danilo – die ook vanaf links of achter de spits uit de voeten zou kunnen – mogelijk opeens derde keuze zou kunnen worden. Dan kan een overgang naar Rangers ook voor hem aardig zijn.

