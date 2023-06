Feyenoord laat Rotterdammer na tien jaar vertrekken naar FC Utrecht

Marouan Azarkan gaat Feyenoord na tien jaar verlaten voor FC Utrecht. De Rotterdammer speelde afgelopen jaren al op huurbasis bij Excelsior Rotterdam en mag het nu in de Domstad proberen. De kleine vleugelaanvaller tekent een contract voor vier jaar en ligt vast tot de zomer van 2027.

Niet alleen FC Utrecht was geïnteresseerd in de diensten van Azarkan, maar ook FC Twente wilde hem graag hebben. Uiteindelijk heeft de buitenspeler er toch voor gekozen om in Utrecht te gaan voetballen. Volgens 1908.nl kan de transfersom oplopen tot één miljoen euro.

“Na tien jaar neem ik afscheid van Feyenoord, de club waar ik mede heb ontwikkeld tot de voetballer die ik nu ben”, begint Azarkan op de clubsite van de Rotterdammers. “Ik ben trots op dat ik het shirt van Feyenoord heb mogen dragen, en dat ik mijn officiële debuut heb mogen maken voor deze prachtige club. Na twee leerzame jaren bij Excelsior, eerst in de Keuken Kampioen Divisie en dit seizoen in de Eredivisie, voel ik dat het tijd is voor een nieuw avontuur bij FC Utrecht. Maar niet voordat ik iedereen bij Feyenoord – trainers, teamgenoten en supporters – bedank voor de mooie jaren.”

Technisch directeur Jordy Zuidam is erg blij met de vijfde aanwinst van dit seizoen. Eerder werden Ole Romeny, Adrian Blake, Mats Seuntjens en Souffian El Karaouni aangetrokken. “Met Marouan halen we een jonge, behendige vleugelaanvaller binnen die beschikt over een grote dosis creativiteit en een goede dribbel”, zegt Zuidam op de clubsite van FC Utrecht. “Zijn spelinzicht gekoppeld aan zijn balvastheid en rendement maken hem daarnaast een aanwinst voor de club. We zijn blij dat we Marouan hebben kunnen vastleggen en kijken uit naar de samenwerking de komende seizoen.”