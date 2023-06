'Feyenoord moet vrezen voor Aursnes-scenario'

Feyenoord moet mogelijk vrezen voor een scenario zoals bij Fredrik Aursnes bij verdediger Dávid Hancko. De Slowaak was een van de absoluut uitblinkers in zijn eerste seizoen bij de Rotterdammers, maar staat in de belangstelling van Napoli. Bij de kampioen van Italië geldt hij als mogelijke opvolger van Kim Min-jae.

Hancko is sinds zijn komst een onbetwiste basisklant van Feyenoord, blinkt uit, is linksbenig en was een van de weinige centrumverdedigers die dit seizoen niet in de lappenmand zat in De Kuip. Ondanks dat hij pas laat in de transfermarkt instroomde, kwam hij tot liefst 45 officiële duels. Bij het Algemeen Dagblad werd hij zelfs gekozen tot speler van het jaar in Nederland.

Daardoor is hij volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio in beeld gekomen van Napoli, dat mogelijk Kim Min-jae kwijtraakt deze zomer. De 26-jarige Zuid-Koreaan staat hoog op het wensenlijstje van Erik ten Hag en Manchester United, waardoor Napoli zich moet beraden over diens opvolging.

In de vorige zomer kwam Hancko nog voor slechts zeven miljoen euro over van Sparta Praag, maar inmiddels is hij vermoedelijk een veelvoud waard. Eerder gebeurde bij de Noor Fredrik Aursnes hetzelfde: hij kwam voor een paar ton naar Feyenoord, maar werkte zich in één seizoen op tot sterkhouder en ging voor zo’n dertien miljoen euro naar Benfica. Volgens Di Marzio staat naast Hancko ook Nikola Milenkovic op het lijstje van Napoli.