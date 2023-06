'Feyenoord opent gesprekken met Brenet, stevige buitenlandse concurrentie voor 'goedkope' Twente-back'

Feyenoord is volgens 1908 in gesprek met FC Twente-verdediger Joshua Brenet over een contract in Rotterdam-Zuid. De back is door een clausule in zijn contract relatief goedkoop op te pikken in Enschede, maar Feyenoord krijgt wel stevige concurrentie vanuit het buitenland in de strijd om zijn handtekening.

Volgens verschillende media bevat de huidige verbintenis van de oud-speler van onder meer PSV en Vitesse een clausule waardoor hij voor iets meer dan een miljoen euro over te nemen is van FC Twente. Feyenoord zou dat bedrag volgens 1908 graag betalen voor de "toekomstige vervanging van zowel Lutsharel Geertruida als Marcus Holmgren Pedersen".

Beiden speelden zich afgelopen seizoen nadrukkelijk in de kijker van verschillende (top)clubs buiten Nederland, al zou Feyenoord nog geen bod op één van de twee hebben ontvangen. "Al heeft Pedersen de mogelijkheid om in gesprek te gaan met verschillende clubs uit Duitsland en Spanje", schrijft 1908. Geertruida, die dit seizoen debuteerde in Oranje, werd in een eerder stadium onder meer in verband gebracht met de Duitse vice-kampioen Borussia Dortmund.

Naar het zich laat aanzien krijgt Feyenoord vanuit het buitenland wel flinke concurrentie in de jacht op Brenet. Ook Fenerbahçe, Besiktas, OGC Nice en Fulham zouden zich bij de 29-jarige rechtsback gemeld hebben. Van dat rijtje was Fulham afgelopen winter óók al in de markt voor Brenet, zo gaf hij recentelijk aan in gesprek met Voetbal International. Ook Feyenoord dacht al eerder aan Brenet; in de zomer van 2022 verscheen hij ook al op de radar van de Stadionclub, maar toen verkoos hij een langer verblijf in Enschede.

Brenet debuteerde in het shirt van PSV in het betaald voetbal. Via het Duitse Hoffenheim belandde hij in de winter van 2020 bij Vitesse. Daar speelde hij zich in de kijker van FC Twente, dat hem na het aflopen van zijn contract in Duitsland transfervrij inleverde. Dit seizoen kwam hij in alle competities in 41 duels liefst tien keer tot scoren voor de ploeg van Ron Jans, die zich via de play offs plaatste voor de voorronde van de Conference League.