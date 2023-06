Feyenoord verdient nog meer dan verwacht aan duurste uitgaande Varkenoord-transfer aller tijden

De transfersom die Feyenoord overhoudt aan het vertrek van Dermane Karim valt hoger uit dan verwacht. De Rotterdammers hebben de negentienjarige middenvelder volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl voor 2,1 miljoen euro verkocht aan Lommel SK, dat onderdeel is van de City Football Group.

Feyenoord maakte donderdag de transfer van Karim naar Lommel wereldkundig. De naam van de Togolese middenvelder zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Karim werd in 2022 opgenomen in de opleiding van de Rotterdamse club en speelde slechts zes officiële minuten in de hoofdmacht. Dat was op 22 mei 2022.

Karim beschikte bij Feyenoord over een contract dat nog drie jaar doorliep, tot de zomer van 2026. Bij Lommel heeft de middenvelder zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor de duur van vijf seizoenen. Met een transfersom van 2,1 miljoen euro is Karim de duurste uitgaande Varkenoord-transfer aller tijden.