Feyenoord zet Arne Slot in en gaat strijd aan met PSV om handtekening Crysencio Summerville

Feyenoord mengt zich in de strijd om de handtekening van Crysencio Summerville, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl. Eerder werd bekend dat PSV zijn oog heeft laten vallen op de 21-jarige aanvaller van Leeds United.

Summerville ligt goed in de markt. FCUpdate-journalist Mounir Boualin kwam vorige week met de primeur dat naast PSV ook RB Leipzig en Aston Villa de aanvaller op de korrel hebben. Nu is duidelijk dat Feyenoord de jeugdinternational eveneens op het oog heeft. Arne Slot zou recentelijk 'langer dan een uur' met Summerville gebeld hebben. De trainer werd daarbij niet direct een 'nee' verkocht.

Feyenoord zou door Summerville beschouwd worden als interessantere optie dan PSV, maar niet als allerbeste optie. De Rotterdammers moeten bovendien diep in de buidel tasten om de aanvaller over te nemen van Leeds United. De club die uit de Premier League is gedegradeerd zou een prijskaartje van twaalf miljoen euro om de nek van de buitenspeler hebben gehangen.

Dat is voor Feyenoord te veel geld. De Rotterdammers gooien de handdoek in de transferstrijd echter niet in de ring. Ondertussen is Keito Nakamura nog altijd in beeld in De Kuip. De 22-jarige Japanse aanvaller heeft het afgelopen seizoen veel indruk gemaakt in Oostenrijk. Zijn club, LASK Linz, zou tien miljoen euro voor hem vragen. Dat is Feyenoord te gortig, maar in Rotterdam houdt men er rekening mee dat de vraagprijs gedurende de zomer kan zakken.

Summerville is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. Tijdens verhuurbeurten aan FC Dordrecht en ADO Den Haag speelde hij zich in de kijker van Leeds, dat in september 2020 toesloeg. Dit seizoen beleefde Summerville zijn doorbraak in de hoofdmacht van Leeds. Op 23 oktober maakte hij in het verloren thuisduel met Fulham (2-3) als invaller zijn eerste doelpunt namens de degradant. Het bleek de opmaat van een fraaie serie, want ook in de daaropvolgende duels met Liverpool, Bournemouth en Tottenham Hotspur kwam hij tot scoren.