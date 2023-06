Forse tegenvaller voor Sparta: 'Rutten wijst Rotterdammers af'

Sparta Rotterdam heeft in de zoektocht naar een nieuwe trainer opnieuw een blauwtje gelopen. De Rotterdammers kregen eerder al van Danny Blind te horen dat hij niet geïnteresseerd was in de Kasteelclub en nu heeft ook Fred Rutten bedankt voor het aanbod.

Dat meldt Voetbal International woensdagochtend althans. Dinsdagavond werd bekend dat Sparta in Rutten, die het afgelopen seizoen bij PSV de assistent-trainer van Ruud van Nistelrooij was, de topkandidaat zag om Maurice Steijn op te volgen. Nog niet eens een dag later kan Sparta weer verder gaan zoeken, want Rutten gaat niet op het aanbod in.

Rutten liet bij zijn vertrek bij PSV doorschemeren wel weer open te staan voor een functie als hoofdtrainer, maar de kans die hem bij Sparta wordt aangeboden spreekt hem niet voldoende aan. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Rutten hoopt op een mooi avontuur in het buitenland.

Dat houdt in dat de zoektocht van Sparta naar een nieuwe oefenmeester weer verder kan gaan. Eerder werd al bekend dat de nummer zes van de Eredivisie Danny Blind had gepolst, maar hij wil niet meer als trainer bij een club aan de slag. Technisch directer Gerard Nijkamp wil snel een nieuwe trainer aanstellen, want de trainingen voor het nieuwe seizoen staan op het punt van beginnen.