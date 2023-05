Van de Kerkhof grapt over vermeende onrust bij PSV: 'Is een ingezonden stuk van Sjaak Swart'

Willy van de Kerkhof gelooft niet de spelers van PSV hebben geklaagd over de communicatie en de tactische keuzes van de hoofdtrainer. De oud-speler van de Eindhovenaren zegt met een knipoog dat Sjaak Swart te maken heeft met deze berichtgeving om onrust te zaaien. PSV kon zondag de tweede plaats veiligstellen tegen sc Heerenveen, maar speelde met 3-3 gelijk.

PSV stond zondagmiddag bij rust nog 1-2 achter en later werd het zelfs nog 1-3 voor Heerenveen. Door goals van Luuk de Jong en Xavi Simons werd het uiteindelijk nog gelijk. “Alles ging mis”, zegt Van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Ditmaal zonder René van de Kerkhof. “In zo’n laatste minuut moet de bal gewoon in de tribune worden gejast. Je moet meedogenloos zijn en dat zijn we niet. Gelukkig wordt het nog 3-3, maar das was het zonder Xavi Simons zeker niet meer geworden. Van Nistelrooij zei het al: te veel topspelers zijn er op de topmomenten niet.”

Diezelfde Van Nistelrooij ligt volgens De Telegraaf onder vuur. Vorige week meldde het medium dat het niet lekker loopt tussen de hoofdtrainer en assistent Fred Rutten. Vervolgens werd er gesuggereerd dat spelers bij de directie waren gekomen om te klagen over de communicatie en tactische keuzes van de hoofdtrainer. “Het lijkt mij een strategische aanval om PSV in deze fase uit elkaar te spelen”, denkt Van de Kerkhof. “Het kan altijd gebeuren, maar ik geloof het niet. De meeste spelers zijn buitenlanders en de anderen zie ik het ook niet doen. Ik denk dat het een ingezonden stuk van Sjaak Swart is”, zegt de clublegende van PSV met een knipoog.

Door het 3-3 gelijke spel van PSV kan Ajax bij een overwinning op FC Twente tweede worden. Dan moeten de Eindhovenaren wel verliezen van AZ. “Ajax moet eerst maar eens zien te winnen bij FC Twente”, vertelt Van de Kerkhof. Zijn broer René had een aantal weken terug nog een plannetje gemaakt om de Amsterdammers vierde te later worden. De Eindhovenaren gunden dan de punten aan de Alkmaarders en dan werd AZ derde en Ajax vierde. Nu mag PSV niet verliezen, dus kan dat plan de prullenbak in.