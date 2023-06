Geraldine Kemper zorgt voor hilariteit met opmerking over Maarten Stekelenburg

Ajax-doelman Maarten Stekelenburg zette onlangs een punt achter zijn carrière en zal in ieder geval gemist worden door Geraldine Kemper. De presentatrice bespreekt het afscheid van Stekelenburg in een podcast met Gwen van Poorten en krijgt de lachers op haar hand met een opmerking over de voornaam van de keeper.

"Ik was een fan van Stekelenburg, in de tijd van Suárez en Huntelaar", aldus Kemper in De Grote Gwen En Geraldine Show. Ze wilde Stekelenburg dan ook graag ontmoeten. "We hadden als idee bedacht: Ger gaat naar een training toe en rent naar Stekelenburg toe als de training afgelopen is. Dan gaat ze samen met hem op doel schieten. Dat was omdat ik echt fan was van Stekelenburg."

Als podcastpartner Gwen van Poorten vervolgens vraagt of Kemper de voornaam kent van Stekelenburg, moet ze het antwoord schuldig blijven. "Geen flauw idee! Ik weet alleen de achternamen van de spelers." Tot grote hilariteit van Van Poorten weigert Kemper te geloven dat Maarten de voornaam is. "Ik vind hem echt geen Maarten."

In de reacties op de video verontschuldigt Kemper zich alvast. " 🙈🙈🙈🙈 en dat noemt zich 'fan'", schrijft ze. Ook Van Poorten reageert: "Ben nog steeds aan het nagenieten hiervan." De nodige andere Instagram-gebruikers moeten ook lachen om het fragment.