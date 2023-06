Groot feest in huize Bellingham: ook jongste telg heeft fraaie transfer te pakken

Jude Bellingham maakte al een geweldige transfer naar Real Madrid, maar ook zijn broertje Jobe Bellingham heeft een fraaie stap te pakken. De pas zeventienjarige middenvelder laat Birmingham City achter zich, al blijft hij wel actief in de Championship. Bellingham heeft namelijk getekend bij Sunderland AFC.

Belligham lag nog tot medio 2024 vast bij Birmingham en volgens transferspecialist Fabrizio Romano kost hij daarom zo'n 3.5 miljoen euro. Dat staat natuurlijk nog in schril contrast met de miljoenen die Real Madrid eerder vandaag neertelde voor broer Jude. Die liet Borussia Dortmund achter zich en wordt donderdag gepresenteerd in Madrid. De grootmacht uit Spanje maakt naar verluidt 103 miljoen euro over.

Jobe Bellingham hoopt zijn stappen in eerste instantie nog te zetten binnen Engeland. De jeugdinternational is momenteel onderweg voor interlands met zijn leeftijdsgenoten en wordt vervolgens gepresenteerd aan de fans en media. Sunderland sloot het vorige seizoen in de Championship af op de zesde plek, terwijl Birmingham als zeventiende eindigde. De jongeling speelde 22 competitieduels voor the Blues.