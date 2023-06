Manchester City is, op zijn zachts gezegd, wervelend begonnen aan de FA Cup-finale tegen Manchester United. De Engelse landskampioen had slechts 12 (!) seconden nodig om op voorsprong te komen. Aanvoerder İlkay Gündoğan was op fraaie wijze het eindstation van de eerste aanval van de wedstrijd. De Duitser zorgt daarmee voor het snelste doelpunt ooit in de finale van het Engelse bekertoernooi.

Een ongelofelijke start van de FA Cup finale! Na 12 (!) seconden legt Gündoğan de bal al in het net! 💥#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/lPEjDMTgBY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023