Guti op weg naar de uitgang bij PSV: Rik Elfrink onthult clausule en meldt 'concrete interesse'

De kans dat Érick Gutiérrez zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld is reëel, afgaande op de laatste berichten uit Eindhoven. De Mexicaan ligt nog tot medio 2025 vast bij de bekerwinnaar en nummer twee van de Eredivisie, maar zou voor een beperkt bedrag op te pikken zijn door geïnteresseerde clubs.

Dat meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad deze dinsdagochtend. Gutiérrez verlengde vorig seizoen zijn contract dat deze zomer af zou lopen met twee extra seizoenen. Daarbij zou hij met PSV wel het bedrag hebben afgesproken waarvoor hij nu mag vertrekken. "Vermoedelijk is er nu een gelimiteerde transfersom, van enkele miljoenen", schrijft Elfrink.

Bovendien bestaat er momenteel 'concrete buitenlandse interesse' voor Guti, zo weet Elfrink te melden. Daarbij is het niet duidelijk of het gaat om een club uit zijn vaderland Mexico of dat hij vanuit Europa begeerd zou worden. Gutiérrez zou in ieder geval wel openstaan voor een vertrek. Omdat hij bij PSV regelmatig op de bank zat, raakte hij de afgelopen tijd zijn plaats in de nationale ploeg kwijt.

Desondanks kwam Gutiérrez afgelopen seizoen in alle competities in 44 wedstrijden in actie voor PSV. Daarin scoorde hij vijf keer, waaarmee hij zijn totaal in 141 wedstrijden voor de club op twaalf treffers bracht. Op het voorbije WK in Qatar maakte hij deel uit van de nationale ploeg die niet door de groepsfase heen kwam waarin het was gekoppeld aan Polen, Argentinië en Saudi-Arabië. Alleen in het duel met de latere wereldkampioen (2-0 verlies) maakte hij speelminuten; kort voor rust verving Guti de geblesseerde Andrés Guardado.