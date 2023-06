Het Nederlands elftal kent de belangrijkste uitdager in de strijd om plek twee achter Frankrijk

Griekenland is de belangrijkste uitdager van het Nederlands elftal in de strijd om de tweede plaats in de EK-kwalificatiereeks in Groep B. Samen met Ierland waren zij na de kansloze nederlaag van Oranje in Frankrijk de belangrijkste uitdager, maar vrijdagavond wonnen de Grieken in eigen huis van Ierland (2-1), waardoor zij met zes punten uit twee duels de belangrijkste uitdager zijn voor het elftal van Ronald Koeman.

De bondscoach zal ongetwijfeld met veel belangstelling het duel hebben bekeken, in de wetenschap dat beide teams in de komende interlandbreak tegenover Oranje staan. Een gelijkspel was het ideale scenario, maar dat kwam er niet. Nathan Micheal Collins maakte in het eerste bedrijf een strafschop van de Grieken ongedaan, maar door een heerlijke treffer van Georgios Masouras (zie onder) heeft Griekenland ook na twee duels nog de volledige buit. Dat was mede te danken aan keeper Odisseas Vlachodimos, die vooral in het tweede bedrijf een aantal fraaie reddingen in huis had, al had Griekenland wel duidelijk de overhand. Met een achterstand van drie punten op de nog foutloze Grieken is het Nederlands elftal gewaarschuwd voor de komende interland tegen, inderdaad: Griekenland.

Gibraltar – Frankrijk 0-3

Frankrijk heeft in de poule van het Nederlands elftal vrijdagavond geen fout gemaakt op bezoek bij Gibraltar. Omdat Olivier Giroud in zijn 123ste interland (waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Thierry Henry) al na twee minuten de score opende, leek een absolute monsterscore in de maak op het schiereiland, maar dat viel behoorlijk mee. Met een bal op de Franse lat mocht Frankrijk zelfs van enige geluk spreken dat het halverwege nog op voorsprong stond.

In het tweede bedrijf sloeg de verliezend WK-finalist wederom snel toe: de zeer matig spelende Kylian Mbappé schoot na een ongelukkige handsbal bij Gibraltar een strafschop tegen de touwen. Na een lang en slopend seizoen ging de voet vervolgens van het gaspedaal bij Frankrijk, maar door een eigen doelpunt van Aymen Mouelhi liep de score uiteindelijk nog iets verder uit. Frankrijk is met negen punten uit drie duels als enige met Griekenland nog zonder puntenverlies.

𝐒𝐜𝐡𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞 goal Griekenland! 🇬🇷

Een heerlijke pass wordt knap afgerond door Masouras 🔥#ZiggoSport #EK pic.twitter.com/xpMULjPlFB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 16, 2023