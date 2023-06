'Ik had hoge verwachtingen van hem, maar hij was de grootste teleurstelling van het seizoen'

Voor Feyenoord was het seizoen bijna foutloos, op een tweetal uitglijders in de bekertoernooien na. Op de vraag 'Wie was de grootste teleurstelling?' is dan ook geen goed antwoord te geven. Toch proberen hoofdredacteur Dominic Mostert en redacteur Bob van Dijk de vraag te beantwoorden in het FCUpdate Seizoensoverzicht van Feyenoord.

In de één uur durende podcast bespreken de twee redacteuren samen met host Stan Timmerman het seizoen van de landskampioen. Het gaat over de nagenoeg foutloze Eredivisieseizoen, de emotionele Europa League-campagne en de zure uitschakeling in het KNVB-Bekertoernooi.

Beluister hieronder de podcast van FCUpdate, waarin de Rotterdamse landskampioen centraal staat. De hele podacst gaat het over Feyenoord, maar vanaf minuut 55:40 gaat het specifiek over de speler die dit seizoen de grootste teleurstelling was.