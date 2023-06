Is Van den Boomen op aanraden van Steijn naar Ajax gekomen? De nieuwe hoofdtrainer geeft antwoord

Ajax heeft Maurice Steijn officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. De opvolger van John Heitinga tekende in Amsterdam een contract voor drie seizoenen. Steijn wacht een grote uitdaging in de Johan Cruijff ArenA. Daarbij kan hij in ieder geval rekenen op Branco van den Boomen, de middenvelder die onlangs transfervrij de overstap maakte van Toulouse. Is Van den Boomen op aanraden van Steijn naar Ajax gekomen? Het antwoord is nee.

Ajax moest z’n laatste competitiewedstrijd weliswaar nog spelen, maar de komst van Van den Boomen was op dat moment al zo goed als rond. De Amsterdammers kondigden de transfer van de middenvelder weliswaar pas na het treffen met FC Twente aan, maar in de dagen ervoor kwamen er al verschillende berichten naar buiten waarin werd geschreven dat hij de eerste aanwinst voor volgend seizoen zou worden. Ajax-watcher Freek Jansen van Voetbal International wilde weten of Van den Boomen uit de hoed van Steijn kwam, maar dat is dus niet het geval. “Met Van den Boomen was Ajax al bezig voordat ik in beeld kwam”, zei Steijn woensdagmiddag in de Johan Cruijff ArenA.

De nieuwe hoofdtrainer van Ajax vertelde dat er naar alle waarschijnlijkheid meerdere veranderingen zullen plaatsvinden. Niet alleen in de technische staf, maar ook in de selectie. Op dat gebied gaat hij samenwerken met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Daarbij moeten we niet denken aan een samenwerking zoals Marc Overmars en Erik ten Hag die hadden. “Wij hebben niet echt een veto uitgesproken. Je moet natuurlijk allebei aan de gang. Aan de ene kant bewaakt Sven natuurlijk de grote lijnen, de spelers die zich ontwikkelen en waarschijnlijk transferwaarde gaan creëren om in de toekomst te verkopen. Maar we moeten ook deels daarin presteren. Zonder dat naar elkaar uit te spreken dat ik dat dat altijd moet kloppen”, aldus Steijn.

De oefenmeester wil uiteraard voorkomen dat er een speler richting de Johan Cruijff ArenA komt die Mislintat óf hijzelf eigenlijk niet wilde hebben. “Op het moment dat ik een speler niet zie zitten en Sven haalt hem, moet ik ermee werken terwijl ik hem niet wil hebben. En andersom precies hetzelfde. Daar moet dus wel een bepaalde balans in zitten. Daar heb ik alle vertrouwen in, zonder dat we dat naar elkaar hebben uitgesproken.”