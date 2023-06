Jan Boskamp herkent iets van zichzelf in Noa Lang: 'Maar dat is onzin'

Jan Boskamp doet de bewering van Noa Lang dat het lastig is om vanuit België een toptransfer naar het buitenland te maken af als onzin. Dat stelde de 23-jarige aanvaller van Club Brugge in de talkshow Kick 't Met van Ziggo Sport, waar Lang nog veel meer controversiële uitspraken deed.

Lang deed zijn uitspraak toen zijn toekomst ter sprake kwam. "Als ik bij Ajax of PSV hetzelfde deed als wat ik nu bij Club Brugge deed in drie seizoenen, zat ik zeker al bij een Europese topclub. Maar in België verkopen ze je niet zomaar. Dus ik overweeg het zeker om terug te keren. De Belgische competitie is taaier om in te voetballen dan de Eredivisie, je hebt daar alleen maar beukers", zei hij.

In gesprek met Het Nieuwsblad reageert Boskamp op wat Lang heeft gezegd. "Buitenspelers zijn onnavolgbaar, op en naast het veld. Dat je vanuit België niet naar een buitenlandse topclub kunt, is onzin. Je hebt niet alleen De Ketelaere, er zijn zoveel spelers die daarin slaagden: Courtois, De Bruyne, Lukaku… Ik vind het rare uitspraken van Lang, maar ik herken dat van mezelf vroeger: als je ergens weg wil, ga je lopen zeiken. Hij moet gewoon nog constanter worden, wil hij worden opgepikt door de grote ploegen", aldus de 74-jarige Boskamp.

PSV is een van de clubs die Lang op de radar heeft staan, weet Boskamp. "Ik heb gehoord dat PSV aan Lang liep te trekken. Dat ze hem graag wilden. Dat was wel toen Ruud van Nistelrooij er nog coach was, die is nu vertrokken. Geen idee hoe Peter Bosz erover", gaat hij verder. Boskamp realiseert zich dat Lang wel een dure spelers is voor PSV. "Je weet het echter nooit. Stel dat PSV Simons voor een gigantisch bedrag kan verkopen. Of dat Sven Mislintat, de nieuwe voetbalbaas van Ajax, na de aanstelling van Maurice Steijn als trainer met een nieuwe verrassing wil komen…"