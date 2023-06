Justin Bijlow kritisch na zevental aan tegentreffers voor Oranje: 'Laat dat duidelijk zijn'

Justin Bijlow baalt als een stekker van de dramatisch verlopen eindronde van de Nations League. De doelman van Feyenoord kreeg tegen Kroatië en Italië het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Toch maakte de 25-jarige sluitpost voor eigen publiek geen overtuigende indruk.

Bijlow kreeg van Koeman de voorkeur boven Mark Flekken en Adries Noppert. De geboren Rotterdammer speelde zodoende zijn zevende en achtste interland voor het Nederlands elftal. Soepel ging dat echter niet voor Bijlow, die in twee wedstrijden liefst zeven tegendoelpunten kreeg. En dat terwijl er in totaal acht keer op doel werd geschoten door de Kroaten en de Italianen. Oranje besloot de Nations League als vierde.

"Dit is niet de manier waarop we wilden afsluiten, laat dat duidelijk zijn", vertelde Bijlow na de wedstrijd in gesprek met ESPN. De keeper ging ook in op de vele tegendoelpunten voor hem en zijn ploeg. "Buiten dat je verliest, is dat als keeper zijnde gewoon kut. Natuurlijk kijk ik dan naar mezelf, dat doe ik altijd. De wedstrijd tegen Kroatië heb ik al geanalyseerd en dat moet gewoon beter."

Na de zomer staan er EK-kwalificatiewedstrijden op het programma voor Oranje. Dan zal het beter moeten, weet ook Bijlow. "Ik hoop dat ik er in september weer mag staan. Twee wedstrijden op rij verliezen is altijd verschrikkelijk. Verliezen kan natuurlijk, maar hoe we de eerste helft op het veld stonden kan gewoon niet." Oranje speelt in september achtereenvolgens tegen Griekenland (thuis) en Ierland (uit).