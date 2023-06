Het Nederlands elftal is opnieuw op achterstand gekomen tegen Kroatië. Bruno Petkovic knalt in de achtste minuut van de verlenging de 2-3 binnen. Justin Bijlow had volgens Sierd de Vos meer kunnen doen om het doelpunt te voorkomen. "Die bal is toch te houden?", aldus de commentator bij Ziggo Sport.

Het regent doelpunten in De Kuip.. 🫣

Via een afstandsschot van Bruno Petkovic komt Kroatië op een 3-2 voorsprong