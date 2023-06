Justin Kluivert: 'Ik dacht: na twee jaartjes Roma kan ik naar Real Madrid'

Justin Kluivert (24) ontliep dit seizoen op de laatste speeldag degradatie met het Spaanse Valencia. De aanvaller had zijn loopbaan echter heel anders uitgestippeld, zo geeft hij toe in Kick 't Met op Ziggo Sport.

In de zomer van 2018 maakte Kluivert voor een bedrag van ruim 17 miljoen euro de overstap van Ajax naar het Italiaanse AS Roma. "Mijn doel was Barcelona of Real Madrid", zegt hij vijf jaar later terugblikkend op die overgang. "Ik dacht: ik pak twee jaartjes Roma, dan ben ik 21 en ga ik naar Madrid. Ja, ik zag Roma als een tussenstap. Maar sinds ik daar naartoe ben gegaan heb ik ook de andere kant van het voetbal gezien."

Na een trainerswissel kwam de tweevoudig international van Oranje al snel op de bank te zitten. "Dan merk je echt: het gaat niet alleen om kwaliteit. Zoals bij Ajax: je bent jong, ze zetten je erin en je vlamt gewoon." De keuze om naar Rome te vertrekken kwam deels voort uit het wijfelen van Ajax, zo geeft Kluivert nu aan. "Het was Roma of Ajax. Het was een beetje: wat gaat Ajax doen? Maar Roma kwam gelijk zwaar binnen, mijn zaakwaarnemer zei: "Ik heb nog nooit gezien dat ze zo gek doen voor een jongen van achttien."

En dus koos Kluivert voor Rome. De club verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan RB Leipzig, OGC Nice en meest recentelijk dus Valencia. Daarbij werd zijn contract, dat in eerste instantie tot komende zomer zou lopen, telkens met een jaar verlengd. Deze zomer wil echter definitief vertrekken bij Roma, waarbij een terugkeer naar Ajax niet helemaal ondenkbaar is: "Ik heb geleerd dat je geen deuren moet dichtmaken, ik sluit niets meer uit." Toch hoopt hij langer in het buitenland te blijven: "Alleen ik sta nu niet te springen om terug te komen naar Nederland, maar je hebt wel clubs die Europees spelen."