Kampioensjaar van Barça eindigt teleurstellend; laatste LaLiga-degradant bekend

Barcelona heeft de laatste wedstrijd van het seizoen verloren. Op bezoek bij Celta de Vigo ging de kampioen van LaLiga met 2-1 onderuit, waardoor Celta zich op eigen kracht veiligspeelde. Nadat Espanyol en Elche eerder al zeker waren van degradatie, is op de slotdag ook Real Valladolid gedegradeerd, omdat Almería vlak voor tijd een punt pakte bij Espanyol (3-3). Valencia, dat ook nog in onzekerheid verkeerde, handhaaft zich eveneens.

Barcelona kwam in de eerste helft op achterstand. Vier minuten voor de rust dook Veiga op in het strafschopgebied na een steekpass van Haris Seferovic en schoot tegendraads raak in de linkerhoek. Halverwege de tweede helft verdubbelde Veiga met een opvallend doelpunt: hij wilde vanaf de rechterflank ogenschijnlijk een voorzet geven, maar de bal zeilde over Marc-André ter Stegen en vloog pardoes in de bovenhoek.

Barcelona speelde een teleurstellende wedstrijd. De bezoekers creëerden in de eerste helft wel enkele goede kansen - een doelpunt van Franck Kessié werd afgekeurd, waarna Raphinha en Robert Lewandowski het vizier niet op scherp hadden – maar waren in de tweede helft lange tijd nergens. Pas tien minuten voor tijd werd Barcelona gevaarlijk en dat leverde wel meteen een goal op: Ansu Fati kopte van dichtbij binnen op aangeven van Ousmane Dembélé.

Ondanks zes minuten aan blessuretijd kon Barcelona de comeback niet voltooien. Zodoende leed de ploeg van Xavi de derde nederlaag in vier wedstrijden en kent het kampioensseizoen toch een teleurstellend einde. Dat het uitduel met Celta een lastige kluif zou worden was wel te verwachten: van de laatste negen duels in Estadio de Balaídos won Barcelona er slechts één.