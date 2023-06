Kenneth Pérez krijgt niet de reactie die hij verwachtte na grap over Quincy Promes: "Nee?"

Wie moet Ronald Koeman in de spits zetten bij het Nederlands elftal nu Memphis Depay niet beschikbaar is? Kenneth Pérez vindt dat Cody Gakpo qua profiel de meest logische vervanger van de geblesseerde aanvaller is, maar weet dat er een goede kans is dat de keuze op Wout Weghorst valt. Aan tafel bij Voetbalpraat oppert hij - bij wijze van grap - nog een derde naam: die van Quincy Promes.

Oranje speelt volgende week woensdag tegen Kroatië om een plek in de finale van de Nations League. Door de afwezigheid van Memphis ligt er een basisplaats in het verschiet voor Weghorst. "Gakpo is hetzelfde type spits, maar Koeman kan Weghorst natuurlijk ook gebruiken", aldus Pérez, die weet dat de aanvaller van Manchester United de laatste tijd de nodige kritiek te verduren heeft gehad. "Ik vind de Engelse media nogal hard. Ze zeggen dat hij misschien wel de verkeerde sport heeft gekozen. De sport is natuurlijk niet alleen Manchester United, maar ook AZ en Besiktas. Daar heeft hij het prima gedaan."

Weghorst speelde afgelopen weekend in de finale van de FA Cup zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. "Het is heel pijnlijk voor hem dat hij nul goals (in de Premier League, red.) heeft gemaakt. We hebben het er vaker over gehad, maar het ziet er bij hem door zijn beperkte techniek en andere beperkingen natuurlijk niet uit", vervolgt Pérez, die Weghorst voor Oranje meer een stormram dan een eerste spits vindt.

"Misschien moeten we Promes oproepen. Kijken of hij komt", grapt Pérez. "Nee", reageert Willem Vissers voorzichtig, op bijna fluisterende toon. "Nee?", kijkt de oud-voetballer zijn tafelgenoten vragend aan, waarna hij in de lach schiet en Vissers verdergaat over Weghorst.