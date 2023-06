Kenneth Vermeer tekent contract voor één seizoen in de Eredivisie

Kenneth Vermeer keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige keeper gaat, onder voorbehoud van de medische keuring, voor één seizoen aan de slag bij PEC Zwolle. In de overeenkomst is een optie voor een extra jaar opgenomen.

Vermeer begon zijn carrière bij Ajax, waarmee hij onder meer vier kier de Eredivisie won. In 2015 maakte hij de controversiële overstap naar aartsrivaal Feyenoord, waarmee hij ook eenmaal beslag legde op de landstitel. De afgelopen jaren speelde Vermeer in de Verenigde Staten, waar hij onder contract stond bij Los Angeles FC en FC Cincinnati.

Nu keert Vermeer bij PEC Zwolle terug op de Nederlandse velden. "Het voelt goed om terug te keren in Nederland in een voor mij bekende competitie bij een nieuwe club. Ik ken PEC Zwolle als een club die staat voor verzorgd en aanvallend voetbal. Onder trainer Dick Schreuder is die speelwijze nóg belangrijker gemaakt en verder doorontwikkeld en dat past goed bij mijn eigen voorkeur. Ik heb een goed gevoel over het plan wat de club met mij en de andere keepers heeft en ik maak daar dan ook graag onderdeel van uit", reageert hij.

In Zwolle gaat Vermeer de concurrentiestrijd aan met Jasper Schendelaar en Mike Hauptmeijer. "Het is heel fijn dat we met Kenneth een zeer ervaren doelman aan de selectie hebben kunnen toevoegen. Kenneth heeft een schat aan ervaring opgedaan in binnen- en buitenland waar we veel profijt van hopen te hebben. Daarnaast beschikt hij over veel leiderschapskwaliteiten. In onze ogen essentieel voor een doelman. Ik wil Kenneth veel succes wensen bij PEC Zwolle en daarmee zijn terugkeer in de Eredivisie", aldus technisch directeur Marcel Boudesteyn.