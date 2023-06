'Kluivert-koopje? Buitenspeler voor schijntje op te halen bij AS Roma'

Justin Kluivert mag vertrekken bij AS Roma deze zomer. De buitenspeler werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Valencia, dat een koopoptie had bedongen. De Spaanse club gaat de koopoptie zeer vermoedelijk niet lichten, toch gaat hij waarschijnlijk vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad. Ondanks een nog tweejarig doorlopend contract, kan hij namelijk voor een lage prijs verkassen.

Il Messaggero schrijft dat Kluivert voor zo’n tien miljoen euro op te halen is in Rome. Geïnteresseerde clubs moeten wel doorpakken, want zijn AS Roma's technisch directeur Tiago Pinto komt binnenkort naar Engeland om zijn overgang naar Bournemouth mogelijk af te ronden. De nummer vijftien van het afgelopen Premier League-seizoen heeft belangstelling in de Nederlandse buitenspeler.

Volgens het Italiaanse medium hoeft er dus slechts tien miljoen euro op tafel te komen om Kluivert weg te halen uit Rome. Daar lijkt hij weinig perspectief te hebben op speeltijd, waardoor het aanstaande vertrek de beste optie lijkt voor alle partijen. AS Roma verhuurde hem de laatste jaren eerder ook al aan RB Leipzig en OGC Nice.

Transfer Roger Ibañez

Tiago Pinto gaat niet alleen voor Kluivert naar Engeland, maar ook om de overgang van Roger Ibañez te begeleiden. De Braziliaan behoort ook tot de stal van de Portugese oud-voetballer en staat voor een vertrek bij AS Roma. Ook hij gaat volgens het Italiaanse medium naar de Premier League, voor een bedrag voor zo’n dertig miljoen euro.