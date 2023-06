KNVB evalueert maatregelen: strenge regels voor fans blijven, harder optreden tegen onsportief gedrag spelers

De KNVB heeft maatregelen genomen om het nieuwe Eredivisie-seizoen beter in te gaan dan het laatste jaar is gestopt. Er is voor het betaald voetbal gesproken over twee specifieke aanscherpingen als het gaat om het voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig voor iedereen te maken. Afgelopen jaar ging het in de slotfase regelmatig mis, met de halve finale van de beker tussen Feyenoord en Ajax als meest aansprekende voorbeeld.

Allereerst gaat het om de veiligheidsmaatregelen die rond het veld zijn ingesteld na de ongeregeldheden in het vorige seizoen. Hoewel er sindsdien maar drie wedstrijden gestaakt werden op basis van de nieuwe regels, zo heeft de KNVB geteld, was er veel kritiek op. De wedstrijden zouden te snel worden stilgelegd, vond de menigte. De KNVB is echter wel tevreden, omdat er geen spelers of scheidsrechters meer gewond zijn geraakt. Wel constateert de voetbalbond een stijgend aantal incidenten na de coronacrisis.

De genomen maatregelen in de stadions werden door de Nederlandse voetbalbond besproken met VVCS, CBV, BSBV, het Supporterscollectief Nederland en de werkgroep wedstrijdorganisatie. “De maatregelen werden unaniem gesteund, met als resultaat dat ze worden gecontinueerd met één aanpassing: als een persoon die iets op het veld gooit direct wordt gepakt en verwijderd, dan telt dit niet meer mee in de stappen naar het definitief staken van de wedstrijd”, schrijft de KNVB. Maar ook voor het komende seizoen zullen de regels voor fans op de tribunes dus streng blijven.

Onsportief gedrag spelers

In de slotfase van de competitie was er ook veel te doen over de sportiviteit op het veld, wat gezien werd als aanleiding van de onrust buiten de lijnen. Dat werd ook genoemd tijdens het uit de hand lopen van de halve finale van de KNVB Beker. De KNVB besprak ook die ontwikkeling met alle betrokkenen en de conclusie was eensgezind: dat moet stoppen en scheidsrechters grijpen vanaf heden harder in.

“Er moet harder worden opgetreden als spelers elkaar duwen, trekken, schelden of met hun hoofden tegen elkaar staan. Er zijn grenzen aan wat spelers en trainers tegen een scheidsrechter kunnen zeggen. Binnen de bestaande regelgeving zullen de scheidsrechters in deze situaties sneller een gele kaart trekken”, schrijft de KNVB. “Daarnaast zullen de clubs over dit onderwerp in gesprek gaan met de spelers en trainers.”

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, licht de twee maatregelen toe. "Voetbal is de mooiste sport die er bestaat. Het afgelopen seizoen waren de competities spannend en de Nederlandse clubs staan internationaal op de kaart. Toch hing eind van het seizoen een donkere wolk boven het voetbal", blikt ze terug. "Personen die zich supporters noemen maar dat juist niet zijn bekogelen of belagen spelers, scheidsrechters en andere toeschouwers. Dat mag nooit normaal worden gevonden. De overgrote meerderheid van de stadionbezoekers wil niets te maken hebben met dat soort gedrag. Voor hen, de spelers, de clubs en voor een gezonde toekomst van het voetbal moeten we ons met z’n allen inzetten om het voetbal leuk te houden.”