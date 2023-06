KNVB onverbiddelijk in penaltysoap; Hardegarijp overweegt gang naar de rechter

De KNVB heeft het bezwaar van vv Hardegarijp tegen de gang van zaken rond de strafschoppenserie tegen Heerenveense Boys verworpen, schrijft de Leeuwarder Courant. Daardoor rest de Friese club nog twee opties: óf de serie wordt zoals de bond dat wil alsnog overgenomen, óf er wordt een gang naar de rechter gemaakt.

Beide clubs troffen elkaar op 17 juni in de nacompetitie om promotie/degradatie naar de tweede klasse van het amateurvoetbal. Het duel eindigde in een gelijkspel, waarna strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Hardegarijp trok daarin aan het langste eind omdat de doelman van Heerenveense Boys de elfde penalty miste. De serie moest echter over van de KNVB; omdat beide ploegen niet met een gelijk aantal spelers aan de strafschoppenserie begon na een rode kaart voor een Heerenvener. De scheidsrechter van dienst had in dat geval moeten vragen welke speler van Hardegarijp niet zou willen aanleggen, maar dat liet de leidsman na.

En dus oordeelde de KNVB dat de hele serie nog vóór het aankomend weekend overnieuw zou moeten worden afgewerkt. Hardegarijp zou immers onterecht voordeel hebben gehad van de 'fout' van de arbitrage. De club, die dacht degradatie naar de derde klasse te hebben voorkomen, legt zich echter niet zonder slag of stoot neer bij het verwerpen van het ingediende bezwaar. "Dat wordt óf een gang naar de rechter óf de strafschoppenreeks alsnog spelen", schrijft de Leeuwarder Courant.

Daarbij zou Hardegarijp in de tegenstander mogelijk een medestander vinden, zo weet de krant bovendien te melden. "De KNVB gaf aan de reeks voor het weekend gespeeld te willen hebben, maar beide clubs hebben aangegeven daar niet welwillend tegenover te staan", zo valt te lezen. Zo zouden meerdere spelers van beide clubs inmiddels op vakantie zijn. Voor Hardegarijp zou een nieuwe serie ook om een andere reden te vroeg komen: "Wij hebben dinsdag de eerste training met onze nieuwe trainer. Het zou fijn zijn als het daarna kon, zodat we ons nog een beetje voor kunnen bereiden", wordt voorzitter Anton Postema geciteerd door de lokale krant.