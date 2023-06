Kökcü had speciaal appje over voor Slot na behalen van de landstitel

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü heeft trainer Arne Slkot na het behalen van de landstitel een speciaal appje gestuurd. Duidelijk is dat de Turkse middenvelder uitstekend kan opschieten met de succesvolle oefenmeester van Feyenoord en liet dat via WhatsApp ook blijken.

"Ik heb het al heel vaak aangegeven dat Slot mijn ogen heeft geopend om nog meer uit mijn loopbaan te halen", geeft Kökcü aan in een video van Voetbal International. "Dat is ook al twee jaar zo en daarvoor heb ik hem speciaal bedankt, net na het kampioenschap, voor alles wat hij in de afgelopen twee jaar voor mij heeft betekend. Als ik kijk naar hoe ik was toen hij (Slot, red) net aankwam en waar ik nu sta... Daarvoor heb ik hem een speciaal berichtje via de app gestuurd."

Artikel gaat verder onder video

Kökcü ontwikkelde zich bij Slot razendsnel en werd door de oefenmeester van Feyenoord dit seizoen ook aanvoerder gemaakt: Dat was natuurlijk wennen", geeft de Turks international eerlijk toe. "Voorheen kwam ik graag in de media, maar nu moest ik standaard na elke wedstrijd een interview doen. Ik heb er een beetje moeite mee gehad om de juiste balans te vinden", zegt Kökcü, die wel merkte dat hij zich daardoor sneller kon ontwikkelen als voetballer en als mens.

Het is de vraag of Kökcü volgend seizoen nog samenwerkt met Slot, want voor de middenvelder van Feyenoord is volop interesse. In de afgelopen week werd de Turkse voetballer veelvuldig in verband gebracht met het Portugese Benfica, maar een officieel bod ligt nog niet op tafel in Rotterdam.