Koopmeiners voltooit hattrick vanaf bizarre plek op het veld en krijgt een klap

Teun Koopmeiners heeft zondagavond liefst drie doelpunten gemaakt én een assist gegeven in de wedstrijd tussen Atalanta en Monza. De Nederlandse middenvelder scoorde in minuut 12, 45+1 en 79. Het was zijn tweede hattrick van het seizoen.

Koopmeiners opende de score met een kopbal in de rechterhoek op aangeven van Joakim Maehle. Op slag van rust maakte hij de 2-0 uit een rebound. In de tweede helft speelde hij een rol bij een rode kaart voor tegenstander Marlon, die Koopmeiners plots een klap gaf op zijn achterhoofd/schouder. Toen stond het 2-1, want Andrea Colpani had gescoord voor Monza.

Koopmeiners bereidde de 3-1 van Rasmus Hojlund voor en maakte er 4-1 van met een ongelooflijk doelpunt van grote afstand: na de wedstrijd zal hij ongetwijfeld de vraag krijgen of dat zo bedoeld was. Andrea Petagna maakte er nog 4-2 van en in de blessuretijd zorgde Luis Muriel voor de 5-2, wat de eindstand werd. Atalanta eindigt het seizoen in de Serie A op de vijfde plek.