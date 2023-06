Lammers vertrekt naar Rangers en kan mogelijk PSV treffen

Sam Lammers gaat volgend seizoen spelen voor Rangers FC in Schotland. De aanvaller komt over van Atalanta Bergamo, waar hij afgelopen seizoen werd verhuurd aan Empoli. De ex-PSV’er is de vierde aanwinst van Rangers, de mogelijke tegenstander van de Eindhovenaren in de voorrondes van de Champions League.

Lammers heeft al heel wat clubs achter zijn naam staan sinds zijn vertrek bij PSV. Rangers FC wordt voor hem de zevende club, terwijl de spits nog maar 26 jaar oud is. Dit seizoen speelde de aanvaller 33 duels in de Serie A voor Empoli en Sampdoria, waarin hij tweemaal doel trof.

De spits heeft getekend voor vier jaar en was blij met de interesse van Rangers. “Ik ben erg enthousiast om bij Rangers te komen, mijn eerste indrukken zijn allemaal goed geweest, dus ik ben nog enthousiaster voor het seizoen dat nu begint”, zegt Lammers op de clubsite van de Schotse club. “Ik kwam in contact met de manager en hij kwam me opzoeken in Italië. We hadden een goed gesprek en hij gaf me een presentatie over de club en over hoe ik erin kon passen, dus vanaf dat moment was ik enthousiast voor dit project en om hier te komen.”

Eerdere berichtgeving meldde dat Atalanta ongeveer 3,5 miljoen euro gaat overhouden aan de transfer van Lammers naar Rangers. PSV krijgt ook een gedeelte van dit geld, dit zal gaan om een bedrag van enkele honderdduizenden euro’s.