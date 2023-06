Leegloop bij Chelsea is begonnen: Havertz kiest voor ander avontuur in de Premier League

Kai Havertz staat op het punt om een transfer te maken binnen Londen. De aanvaller gaat Chelsea achter zich laten en binnenkort een contract tekenen bij Arsenal. De transfer hing al een tijdje in de lucht en volgens bekende journalisten is het wachten op witte rook uit het Emirates Stadium.

Woensdagmiddag komen Fabrizio Romano en David Ornstein naar buiten met het nieuws dat de transfer van Havertz nabij is. Arsenal betaalt ruim 75 miljoen euro voor de aanvaller, die drie seizoenen in het shirt van Chelsea speelde. De inmiddels 24-jarige Duitser kwam in de zomer van 2020 voor tachtig miljoen euro over van Bayer Leverkusen. Chelsea lijdt dus een beetje verlies.

Artikel gaat verder onder video

Romano en Ornstein hebben vernomen dat de handtekeningen deze week nog zullen worden gezet. Havertz was vorige week al tot een persoonlijk akkoord gekomen met the Gunners, die komend seizoen wederom mee willen doen voor de landstitel. Arsenal gaat de Champions League in en dat geldt niet door Chelsea, de huidige werkgever van Havertz. Die club eindigde als twaalfde in de Premier League.

Havertz is zeker niet de enige speler die gaat vertrekken bij Chelsea. N'Golo Kanté heeft al getekend bij Al-Ittihad, terwijl ook Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly en Édouard Mendy ook op weg naar zijn Saudi-Arabië. Mateo Kovačić vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Manchester City. De verwachting is namelijk dat ook Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek en Mason Mount nog gaan vertrekken.