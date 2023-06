Leipzig wint DFB-Pokal voor tweede keer op rij na lucky goal tegen Eintracht Frankfurt

RB Leipzig heeft zaterdagavond voor de tweede keer op rij de DFB-Pokal gewonnen. De ploeg van trainer Marco Rose was in Berlijn in een tamme finale uiteindelijk met 2-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt. De doelpunten werden in het Olympiastadion gemaakt door Christopher Nkunku en Dominik Szoboszlai.

De wedstrijd begon met een moment van stilte voor de vijftienjarige Paul. De jeugdspeler van JFC Berlin werd eerder deze week zwaar mishandeld op een voetbaltoernooi en bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen. Daar werd in Duitsland vol afschuw op gereageerd en ook in Berlijn stond men tijdens de finale stil bij het verschrikkelijke voorval. De wedstrijd begon vervolgens leuk met een aantal oude bekenden binnen de lijnen. Janis Blaswich (ex-Heracles Almelo) keepte bij Leipzig, terwijl ex-PSV'ers Mario Götze en Philipp Max speelden namens Frankfurt.

Artikel gaat verder onder video

Zij zagen hoe Timo Werner al snel een grote kans kreeg om de score te openen. Hij verscheen alleen voor Kevin Trapp, die een uitstekende redding in huis had. Daarna was het de beurt aan Frankfurt. Lucas Silva Melo profiteerde bijna van een foutje van Blaswich, maar hij tikte de bal in kansrijke positie naast het doel. Dat gold even later ook voor zijn ploeggenoot Randal Kolo Muani. Aan de overkant kreeg Christopher Nkunku vlak voor rust nog de kans om toe te slaan. Hij had echter te veel tijd nodig en zag zijn schuiver geblokt worden door een verdediger.

Na de thee duurde het lang totdat beide ploegen weer voor wat spektakel konden zorgen. Blaswich had moeite met een pegel van Götze, maar wist die wel te keren. Aan de andere kant had Leipzig twintig minuten voor tijd alle geluk van de wereld. Nkunku dribbelde handig naar binnen en besloot uit te halen. Zijn schot werd tot twee keer toe van richting veranderd en daarna was Trapp kansloos: 1-0. Daarmee was het verzet van Eintracht vrijwel meteen gebroken en gooide Leipzig de wedstrijd nog op slot. Dominik Szoboszlai vuurde de 2-0 nog achter Trapp.