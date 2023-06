Lionel Messi uitgejoeld na gigantische misser in laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain

Lionel Messi speelde zaterdagavond zijn laatste wedstrijd in het shirt van Paris Saint-Germain. De superster uit Argentinië kreeg in het Parc des Princes een gigantische mogelijkheid om zijn afscheid tegen Clermont Foot op te leuken met een doelpunt. Een gigantische kans was echter niet aan Messi besteed. De aanvaller werd daarop uitgefloten door het publiek.

De misser kwam de Argentijn duur te staan. PSG keek op dat moment tegen een 2-3 achterstand aan, en slaagde er dus niet in om het tij te keren. Zodoende heeft Messi dus niet zijn gehoopte afscheid gekregen bij de club uit Parijs.