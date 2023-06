Maxi Rodriguez heeft in de nacht van zaterdag op zondag afscheid genomen als voetballer. Dat deed hij in een wedstrijd tussen Newell's Old Boys en de nationale ploeg van Argentinië. Lionel Messi maakte een hattrick, maar het was de 45-jarige Lionel Scaloni die de show stal. Met een indrukwekkende tackle liet de bondscoach van Argentinië zien het voetballen nog lang niet verleerd te zijn.

JAJAJ EL CRUCE DE SCALONI. ⚔️🇦🇷pic.twitter.com/asvUHmaxpY — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2023