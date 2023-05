Argentijnse bondscoach Scaloni spreekt zich uit over transfer Messi naar Saoedi-Arabië

Lionel Messi hoeft zich bij een overstap naar Saoedi-Arabië geen zorgen te maken over zijn plaats in de nationale ploeg van Argentinië. Dat heeft bondscoach Lionel Scaloni dinsdag laten weten.

Tegenover de Qatarese zender Al-Kass ging Scaloni in op de steeds sterker wordende geruchten dat zijn sterspeler komende zomer over zal stappen naar het Saoedische Al Hilal, waar hij een godsvermogen zou kunnen gaan verdienen. "De overstap heeft geen invloed op ons nationale team", bezweert Scaloni, "zolang Messi gelukkig is als hij zich weer bij ons aansluit." In 2024 hoopt Messi met zijn landgenoten de Copa América als titelverdediger opnieuw in de wacht te slepen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen winter dirigeerde Scaloni de Argentijnse ploeg in datzelfde Qatar naar de derde wereldtitel in de historie. Messi voegde daarmee de enige grote prijs die nog ontbrak toe aan zijn goedgevulde prijzenkast. Zijn heldenstatus in zijn thuisland staat in schril contrast met de manier waarop de fans van zijn huidige club Paris Saint-Germain Messi bejegenen.

Sinds de 35-jarige dribbelaar in de zomer van 2021 verrassend werd overgenomen van FC Barcelona heeft het nooit helemaal geboterd tussen Messi en de PSG-aanhang. De laatste maanden werd er zelfs regelmatig gefloten op de tribunes zodra zijn naam werd omgeroepen. Toen Messi vorige week een training liet schieten om af te reizen naar Saoedi-Arabië verzamelden honderden fans zich bij het stadion om hun ongenoegen over hem kenbaar te maken. De club schorste de sterspeler vervolgens voor twee weken, waarna de geruchten over een zomers vertrek maandag hun hoogtepunt bereikten toen het Franse persbureau AFP bekendmaakte dat Messi zijn loopbaan voort zal zetten in het Midden-Oosten.