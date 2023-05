PSG-supporters zijn er klaar mee en richten zich tot Messi, Neymar én de clubleiding

Als het aan de supporters van Paris Saint-Germain ligt, neemt hun club nog eerder vandaag dan morgen afscheid van Lionel Messi. De Argentijnse superster werd in de zomer van 2021 aangetrokken in de hoop PSG eindelijk de eindzege van de Champions League te bezorgen, maar het huwelijk tussen beide partijen is een enorme teleurstelling geworden. Messi maakt voorlopig geen deel uit van de selectie en het is de vraag of hij überhaupt nog in actie komt voor de Franse koploper. Als het aan de achterban ligt, laat de Argentijn zich niet meer zien in het Parc des Princes.

Messi is in het bezit van een aflopend contract bij PSG. Lang had het er veel van weg dat hij na het afgelopen WK in Qatar zijn krabbel zou zetten onder een nieuwe verbintenis in Parijs, maar witte rook kwam er maar niet. Een langer verblijf van Messi in de Franse hoofdstad lijkt inmiddels volledig uitgesloten. Volgens Franse en Spaanse media heeft de oud-speler van FC Barcelona besloten zijn aflopende contract niet te verlengen en na dit seizoen te vertrekken uit Parijs. De supporters lijken niet al te rouwig te zijn om het aanstaande vertrek van de wereldkampioen. Zij zijn al langere tijd niet te spreken over diens houding en houden hem ook verantwoordelijk voor de uitschakeling in de Champions League. PSG werd voor het tweede seizoen op rij al in de achtste finales uit het miljardenbal geknikkerd.

Artikel gaat verder onder video

Tientallen PSG-supporters hebben zich dinsdagavond verzameld voor het hoofdkantoor van hun club. Volgens Canal Supporters komen zij in opstand tegen verschillende onderwerpen, waaronder de houding van de spelers. Er wordt onder meer geroepen dat de club Messi moet 'ontslaan'. Ook Neymar moet het ontgelden. De Braziliaan verruilde FC Barcelona in de zomer van 2017 voor een duizelingwekkend bedrag van 222 miljoen euro van PSG, maar ook dat huwelijk is niet bepaald een succes te noemen. De Parijzenaren die zich dinsdagavond hebben gemeld spreken zich ook uit tegen de clubleiding. Als het aan hen ligt, treedt de clubleiding per direct af.