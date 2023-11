Argentijnse voetbalwereld schudt op zijn grondvesten: Scaloni overweegt ontslag

De Argentijnse voetbalwereld houdt zijn hart vast. Lionel Scaloni, een van de meest succesvolle bondscoaches van Argentinië ooit, overweegt om zijn functie neer te leggen. Scaloni geeft aan dat het 'moeilijk is om alsmaar te blijven winnen', maar volgens ESPN speelt mogelijk ook mee dat Scaloni en zijn spelers nog wachten op een WK-premie.

Scaloni staat sinds 2018 aan het roer bij Argentinië en won zowel de Copa América (2021) als het WK (2022). Met vijftien punten uit zes wedstrijden is Argentinië bovendien goed op weg om zich zonder problemen te kwalificeren voor het WK 2026. Na de 0-1 zege op Brazilië van dinsdagnacht - de allereerste thuisnederlaag ooit voor Brazilië in een WK-kwalificatiewedstrijd – verraste Scaloni door zijn twijfels over zijn toekomst te delen.

“Ik moet gaan nadenken over mijn toekomst”, zei de bondscoach. ”Daar heb ik tijd voor nodig. Deze ploeg heeft een bondscoach nodig die zich goed voelt en alle energie in het werk kan leggen. Dit is geen 'vaarwel', maar ik moet gaan nadenken. De lat ligt nu heel hoog en dat maakt het moeilijk. Het is moeilijk om alsmaar te blijven winnen.”

Scaloni gaf geen reden voor zijn overpeinzingen. Verdediger Cristian Romero was eveneens verrast en heeft nog niets gehoord van Scaloni zelf. “We hopen en denken dat Scaloni doorgaat. Hij krijgt nu tijd om na te denken. In de kleedkamer heeft hij hier niks over gezegd. Wij zullen proberen hem te overtuigen.”

Volgens ESPN is Scaloni boos omdat de Argentijnse voetbalbond (AFA) nog geen cent zou hebben uitgekeerd van de premies waar de selectie en de technische staf recht op hebben na het gewonnen WK in Qatar. Dat gerucht is niet bevestigd. De winstpremies voor de Copa América uit 2021 zouden ook pas drie maanden geleden zijn betaald, dus mogelijk is er opnieuw sprake van een flinke vertraging. Scaloni zal vermoedelijk snel om de tafel gaan met de beleidsmakers bij de AFA om zijn toekomst te bespreken.