Oranje-beul Martinez vertelt open en eerlijk wat hij van Louis van Gaal vindt

Emiliano Martinez werd op het WK in Qatar één van de grote helden van wereldkampioen Argentinië, nadat hij in finale twee strafschoppen van Frankrijk wist te stoppen in de penaltyserie. Ook het Nederlands elftal deed hij pijn. Donderdagavond neemt de doelman het met Aston Villa op tegen AZ. Op de persconferentie werd hij herinnerd aan het WK in Qatar.

De Argentijnse doelman maakte zich in Nederland niet populair door twee strafschoppen van Oranje te stoppen in de penaltyserie, maar ook met zijn gedrag buiten het veld. In de perszaal in het AFAS Stadion van AZ maakt de goalie in ieder geval duidelijk dat hij niets tegen Nederlanders heeft: "Ik heb zelfs de nodige Nederlandse vrienden. Maar weet je wat het is? Argentinië en Nederland zijn een enorme rivalen in het internationale voetbal. Als de wedstrijd begint is het oorlog, zo is het nu eenmaal", wordt hij geciteerd door de aanwezige media.

Tegenover Martinez in de perszaal hing woensdag een grote foto van Louis van Gaal, tijdens het WK in Qatar de bondscoach van het Nederlands elftal. Lionel Messi was tijdens het WK duidelijk niet te spreken over van Van Gaal en daarnaast is bekend dat Argentinië-aanvaller Angel di Maria maar weinig met de voormalig-bondscoach heeft. Martinez is een stuk positiever: "Van Gaal is een topmanager."

De 31-jarige doelman van de goed presterende nummer vijf uit de Premier League vervolgt: "Hij (Van Gaal, red.) heeft grote clubs onder zijn hoede gehad, waaronder Manchester United. Hij is ook coach van deze club geweest, waar hij in Sergio Romero ook nog een Argentijnse doelman in huis haalde. En Sergio gaf altijd zeer hoog op over Van Gaal", zegt de doelman, die goed op de hoogte van de loopbaan van Van Gaal is, tot slot.