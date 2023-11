Uitgerekend Luis Díaz wordt tegen Brazilië de held van Colombia

Dat Brazilië er in 2026 bij is als de Verenigde Staten, Mexico en Canada het Wereldkampioenschap organiseren, is op dit moment allesbehalve een zekerheidje. De Goddelijke Kanaries hebben zichzelf aardig in de nesten gewerkt. Na het gelijkspel tegen Venezuela in oktober ging het afgelopen nacht mis tegen Colombia: 2-1. Uitgerekend Luiz Díaz werd de held van de avond. Ook Argentinië liep tegen een nederlaag aan.

Als het aan een groot deel van Brazilië had gelegen, dan had het volgende WK volgend jaar al plaatsgevonden. Het land smacht immers naar succes. Na de uitschakeling door het Nederlands elftal in de kwartfinale van het WK in 2010, ging het voor de Brazilianen mis tegen achtereenvolgens Duitsland (halve finale), België (kwartfinale) én Kroatië (2022). Ze zullen er alles aan gelegen zijn tijdens het eerstvolgende WK te bewijzen dat ze nog altijd een grootmacht zijn, maar de kwalificatie voor het eindtoernooi in 2026 loopt vooralsnog allesbehalve soepel.

Brazilië liet in oktober twee punten liggen tegen Venezuela en ging vannacht dus onderuit tegen Colombia. Daar leek het in eerste instantie niet op. De Brazilianen, die het zonder de al langer geblesseerde Neymar moesten doen, openden via Gabriel Martinelli al na vier minuten de score. Bondscoach Fernando Diniz had zijn ploeg in een zeer aanvallende samenstelling aan de aftrap laten verschijnen. Naast Martinelli hadden ook Raphinha (FC Barcelona), Rodrygo én Vinícius Júnior (beiden Real Madrid) een basisplaats. De aanvallende speelstijl wierp in de openingsfase dus z’n vruchten af.

Maar met nog een kwartier op de klok ging het mis voor Brazilië. Colombia kwam na 75 minuten op gelijke hoogte: Díaz was de maker van de 1-1. De Liverpool-aanvaller werd onlangs nog wereldnieuws omdat zijn ouders waren ontvoerd in Colombia. Gelukkig voor Díaz en zijn familie werd zijn moeder al snel vrijgelaten en inmiddels is ook zijn vader vrij. Het werd de avond van Díaz, want een paar minuten na de gelijkmaker bracht hij zijn land ook nog op voorsprong. Het zorgde voor ontroerende beelden op de tribune. Colombia hield de voorsprong vast en boekte dus een knappe overwinning. Voor Brazilië nemen de problemen daarentegen toe. Het land vindt zich in de kwalificatiereeks inmiddels terug op de vijfde plaats.

GOAL 2-1



COLOMBIA HAVE TAKEN THE LEAD!!! BRAZIL ARE BEHIND!!



LUIS DIAZ AGAIN!!!



COLOMBIA VS BRAZIL pic.twitter.com/4oggAp3kXR — LFCMinick (@LFCMinick) November 17, 2023 Luis Diaz’s Dad tonight ❤️ pic.twitter.com/Bbao7Qp2Tn — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) November 17, 2023

Uruguay bezorgt Argentinië en Messi eerste nederlaag

Argentinië had de kans om de eeuwige rivaal op een nóg grotere achterstand te zetten, maar de regerend wereldkampioen kreeg op eigen veld het nakijken van Uruguay. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was uitstekend begonnen aan de kwalificatie voor het WK van 2026 en haalde de volle buit uit de eerste vier wedstrijden. Het werkte dus met veel vertrouwen toe naar het treffen met Uruguay, niet in de laatste plaats omdat Lionel Messi weer van de partij was. Maar de wereldster kon niet voorkomen dat Argentinië de eerste nederlaag in de kwalificatie leed. Uitgerekend Ronald Araújo, oud-ploeggenoot van Messi bij FC Barcelona, opende vlak voor rust de score. Darwin Núñez zorgde in minuut 87 voor de beslissing: 0-2. Argentinië gaat desondanks nog altijd aan de leiding. Uruguay volgt op twee punten.