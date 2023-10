Jürgen Klopp ziet maar één oplossing na VAR-schandaal: 'Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren'

Als het aan Jürgen Klopp ligt is er maar één mogelijke oplossing voor het VAR-schandaal rond de wedstrijd Tottenham Hotspur - Liverpool van afgelopen weekend. De Duitse Liverpool-trainer pleit voor het volledig overspelen van het duel, maar verwacht tegelijkertijd niet dat de voetbalautoriteiten daarin mee zullen gaan.

Bij een 0-0 stand dacht Liverpool in Londen op voorsprong te komen, maar de assistent-scheidsrechter constateerde dat Luis Díaz in aanloop naar de treffer buitenspel had gestaan. VAR Darren England leek vervolgens tegenover scheidsrechter Simon Hooper te bevestigen dat de beslissing om de goal af te keuren de juiste was, zo bleek uit de inmiddels teruggeluisterde audio-tapes van de communicatie tussen de arbiters gedurende de wedstrijd.

Later probeerde vierde official Michael Oliver de fout nog wel recht te zetten, maar de VAR komt tot de conclusie dat dat niet meer mogelijk was. "Het spel is hervat, ik kan niets meer doen", moest England aangeven. Het bleef dus 0-0; Liverpool zou uiteindelijk met negen man komen te staan en diep in blessuretijd door een eigen doelpunt van Joël Matip met 2-1 verliezen.

Klopp ziet dus maar één oplossing: "Dit is nooit eerder gebeurd, dus daarom denk ik dat een replay het juiste is om te doen", wordt de manager geciteerd door de BBC. "Het is een overduidelijke fout", vervolgt Klopp. "Hier zouden oplossingen voor moeten zijn. De uitkomst zou een replay moeten zijn, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren", beseft hij. "Het tegenargument zou zijn dat het de poorten opent (voor meer replays, red.). Ik ben gewend aan verkeerde en moeilijke beslissingen, maar dit is nog nooit gebeurd", aldus Klopp.