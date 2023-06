Luis Suárez bezorgde Hans Nijland een tas vol anekdotes én een bijnaam voor het leven

Afgelopen dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat de loopbaan van Luis Suárez (36) erop lijkt te zitten. De Uruguayaan zou dusdanig veel hinder ondervinden van zijn knie, dat hij zijn contract bij het Braziliaanse Grêmio zou willen laten ontbinden. FCUpdate belde met Suárez' ontdekker Hans Nijland, die samen met Henk Veldmate het destijds achttienjarige talent in 2006 naar FC Groningen haalde. De oud-directeur hield aan de komst van de aanvaller een tas vol anekdotes én een bijnaam voor het leven over.

We blijken Nijland te 'storen' tijdens een vakantie in Griekenland, maar dat deert de gewezen algemeen directeur niets als blijkt dat het over Suárez gaat. Nog altijd vol enthousiasme begint de man die liefst 23 jaar algemeen directeur van De Trots van het Noorden was te vertellen. Nijland en Veldmate ontdekten Suárez min of meer toevallig, toen zij in Uruguay waren om een hele andere speler, Elías Figueroa, te bekijken. Voor een toenmalig clubrecord van ruim anderhalf miljoen euro werd Suárez echter de spits waarmee ze thuiskwamen. De jonge aanvaller maakte nog voor hij een bal geraakt had een enorme indruk op Nijland tijdens zijn perspresentatie.

"Normaal komen jongens van zeventien, achttien jaar wat schuchter binnen", vertelt Nijland. "Maar Luis niet! Zijn komst was een hele happening voor FC Groningen, op zijn presentatie kwamen allerlei landelijke media als SBS en RTL af", herinnert hij zich zeventien jaar na dato. Suárez kreeg de vraag hoeveel doelpunten hij in het shirt van zijn nieuwe club dacht te gaan maken. "Vijftien", luidde het resolute antwoord, waarna hij daaraan toevoegde: "Daarom heb ik ook voor vijf jaar getekend." Nijland hoorde het glimlachend aan: "Ja, toen was het al een enorme persoonlijkheid", beaamt hij anno 2023.

Suárez zou woord houden: in zijn eerste seizoen in Europa scoorde hij tien keer in de Eredivisie, één keer in zowel het KNVB bekertoernooi als de UEFA Cup en drie keer in de play offs om Europees voetbal. Met exact vijftien doelpunten achter zijn naam vertrok de Uruguayaan vervolgens naar Ajax, al ging daar wel een arbitragezaak tégen FC Groningen aan vooraf. Dat zorgde echter niet voor een verwijdering tussen Nijland en Suárez. "Toen ik in 2021 mijn boek Boerenbluf op de transfermarkt uitbracht, kon er maar eentje het voorwoord schrijven. Ik heb Luis gebeld en een dag later had ik dat al binnen."

Nijland was zoals gezegd 23 jaar lang algemeen directeur van FC Groningen. In die periode maakte hij tal van hoogte- en dieptepunten mee. Een degradatie in de jaren negentig, gevolgd door een promotie terug naar de Eredivisie. Na een aantal jaren 'overleven' in het rechterrijtje volgde een fraaie periode rond de verhuizing naar het nieuwe stadion Euroborg. Onder trainer Ron Jans draaide de club bovenin de Eredivisie mee en werd tweemaal Europees voetbal afgedwongen. In die periode kwam Súarez binnen, die Nijland steevast 'El Presidente' noemde. "Ik ben nu met vrienden in Griekenland", vertelt Nijland, "en zo word ik door hen nog altijd genoemd."

Hoewel het avontuur van Suárez in de Euroborg beperkt bleef tot een enkel seizoen, is Nijland nog altijd gepast trots op zijn ontdekking. Het steekt hem dan ook toch een beetje op het moment dat hij in de media wordt omschreven als 'de oud-speler van Ajax'. Nijland: "Elke keer als ik dat lees in De Telegraaf, bel ik Valentijn Driessen even op om hem eraan te herinneren dat Suárez toch écht een speler van FC Groningen is geweest."