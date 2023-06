Maldini verlaat AC Milan: ruzie met eigenaar wordt clubicoon fataal

AC Milan heeft clubicoon Paolo Maldini op staande voet ontslagen. De halvefinalist van de Champions League heeft het vertrek van de technisch directeur dinsdag bevestigd.

Maldini was als speler zijn gehele loopbaan - tussen 1985 en 2009 - actief in San Siro. Zodoende speelde hij zowel met het Nederlandse supertrio Marco van Basten - Ruud Gullit - Frank Rijkaard als met (veel) latere sterren als Andriy Shevchenko, Ronaldinho en Kaka.

In 2018 trad Maldini bij de club in dienst als directeur voetbalontwikkeling. Een jaar later promoveerde Milan hem tot technisch directeur. In die hoedanigheid gaf hij het elftal gestalte dat vorig seizoen voor het eerst sinds 2011 weer beslag wist te leggen op de Italiaanse titel.

Een ruzie met eigenaar Gerry Cardinale zou Maldini nu echter fataal zijn geworden. Een bespreking met de eigenaar en Maldini's rechterhand Frederic Massara zou dusdanig uit de hand zijn gelopen dat een vertrek onafwendbaar is gebleken.