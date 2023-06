Manchester United en Ten Hag mogen hopen op toptransfer na pijnlijk bericht voor Bayern München

Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft er in de afgelopen weken geen misverstand over laten bestaan. Wil de club zich volgend seizoen kunnen meten met de absolute top, dan moeten er versterkingen komen. Mason Mount lijkt inmiddels onderweg naar Old Trafford. Ten Hag heeft ook een hoge pet op van Harry Kane. De Engelsman staat eveneens in de belangstelling van Bayern München, maar hij ziet een transfer naar Duitsland niet zitten.

Dat meldt Bild na berichtgeving door The Sun. Bayern München zag Robert Lewandowski vorig jaar vertrekken naar FC Barcelona en is sindsdien zoekende naar de ideale invulling van de spitspositie. Sadio Mané, Serge Gnabry en Eric Maxim Choupo-Moting verschenen in het afgelopen seizoen allemaal in de punt van de aanval, maar Bayern München wil zich deze zomer versterken met een nieuwe centrumspits. Door de naam van Kane lijkt echter een streep te kunnen.



Kane heeft Bayern München naar verluidt verteld dat hij niet zit te wachten op een transfer naar Duitsland. Volgens Bild is de afwijzing van de aanvaller van nu nog Tottenham Hotspur voor Bayern München een flinke streep door de rekening. De Duitse sportkrant pakte eerder dit jaar uit met een interne analyse van de recordkampioen en kwam tot de conclusie dat ‘geen enkele andere internationale spits Bayern München zo goed zou passen als de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg’.

Manchester United

Waar de kampioen van Duitsland de zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider dus voort moet zetten, mag Manchester United nog altijd hopen op de komst van Kane. Ten Hag heeft meermaals benadrukt dat de spitspositie een zorgenkindje is en dat hij deze zomer dus graag een nummer 9 ziet arriveren. Begin deze week meldde The Athletic nog dat Ten Hag aan het pushen is voor de komst van Kane. Volgens The Sun heeft Kane besloten dat hij alleen maar wil vertrekken naar Manchester United. Hij zou zelfs bereid zijn te wachten tot de zomer van 2024, als Tottenham Hotspur besluit deze zomer niet mee te werken aan een transfer.

De verwachting is echter dat Tottenham Hotspur niet heel moeilijk zal gaan doen. Kane is in het bezit van een contract tot medio 2024. Mocht de nummer acht van de Premier League nog een (flink) bedrag willen verdienen aan een transfer van Kane, dan zal hij deze zomer verkocht moeten worden. Manchester United zal in ieder geval diep in de buidel moeten tasten. Er wordt gespeculeerd over een transfersom van zo’n honderd miljoen euro. Kane was in het voorbije seizoen goed voor dertig competitietreffers, maar kon daarmee niet voorkomen dat Tottenham Hotspur naast Europees voetbal greep.