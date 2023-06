Mario Balotelli heeft het verbruid in Zwitserland: 'Daar draait je maag van om'

Mario Balotelli heeft het weer eens verbruid bij zijn club. Het Zwitserse FC Sion degradeerde afgelopen seizoen ondanks de aanwezigheid van de Italiaan naar het tweede niveau. Clublegende Jean-Paul Brigger (65) haalt tegenover Blick ongenadig hard uit naar de immer controversiële aanvaller.

Balotelli kwam in zijn hoogtijdagen uit voor clubs als Inter, AC Milan, Manchester City en Liverpool. Bovendien droeg hij 36 keer het shirt van de Italiaanse ploeg, waarmee hij in 2012 de EK-finale verloor van Spanje. Die tijd ligt echter ver achter hem, de laatste jaren kwam de inmiddels 32-jarige Italiaan uit voor clubs als Brescia, Adana Demirspor en nu dus FC Sion.

In achttien competitiewedstrijden kwam Balotelli zes keer tot scoren, maar daarmee kon hij dus niet voorkomen dat de club degradeerde. Vaak ontbrak hij wegens schorsingen en blessures. Bovendien is zijn houding een doorn in het oog van clublegende Brigger, zo blijkt.

"Het vastleggen van Balotelli was een complete blunder", begint Brigger zijn relaas. "En dan heb ik het niet eens over zijn prestaties op het veld, maar vooral over zijn manier van overkomen. Zijn manier van doen was slecht voor het imago van de club en hij was een slecht rolmodel voor alle jongens", klinkt het. "Ik speelde in mijn tijd samen met voormalig Argentijnse wereldkampioenen Gabriel Calderón en Néstor Clausen. Als ik ze vergelijk met Balotelli, daar draait je maag van om!", besluit Brigger.