Mark van Bommel onthult welke Nederlander hoog op zijn lijstje staat: 'Ik wil hem en de club ook'

Mark van Bommel is niet van plan om Antwerp al na één jaar al te verlaten. De 46-jarige Nederlandse trainer heeft bij zijn eerste persconferentie van het seizoen bekendgemaakt dat hij met het bestuur praat over het verlengen van zijn contract. Ook onthulde hij dat hij hoopt dat Calvin Stengs ook dit seizoen op De Bosuil is te bewonderen.

Van Bommel won het voorbije seizoen de dubbel met Antwerp en is van plan ook dit seizoen om de prijzen te strijden. Een vertrek is dus niet iets waar hij op dit moment over nadenkt. "Ik ben in gesprek met het bestuur en dat wil zeggen dat de intentie er langs beide kanten is om door te gaan", wordt de oud-trainer van PSV geciteerd door de Gazet van Antwerpen.

Op transfergebied is het vooralsnog relatief rustig in Antwerpen. Wat Van Bommel betreft, haalt technisch directeur Marc Overmars 'links en rechts' nog wat versterkingen voor hem. "Keita? Ik wil hem wel. Net zoals Stengs. Ik wil hem en de club ook. Maar dan moeten alle partijen eruit komen. Ik hoop zo snel mogelijk."

Stengs werd het afgelopen seizoen door Antwerp gehuurd van OGC Nice. Bij de Franse club lijkt de linksbenige aanvaller geen toekomst te hebben. Antwerp is een van de clubs die op de handtekening van Stengs aast, terwijl de oud-speler van AZ ook bij Feyenoord op het lijstje zou staan.