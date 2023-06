Mateu Lahoz pakt hoofdrol in voor Oranje goed verlopen duel tussen Frankrijk en Griekenland

Frankrijk heeft maandagavond met pijn en moeite drie punten gepakt tegen Griekenland. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps stapte uiteindelijk met een nipte 1-0 overwinning van het veld in Parijs. Ook tijdens zijn laatste duel als arbiter deed Antonio Mateu Lahoz weer zich spreken.

De eerste helft stond vooral in het teken van Antonio Mateu Lahoz. De veelbesproken scheidsrechter uit Spanje floot in Parijs zijn laatste wedstrijd en besloot als afsluiter nog maar eens een hoofdrol op te eisen. In de eerste helft had de bal namelijk met gemak vier keer op de stip kunnen leggen in het voordeel van Frankrijk. De Spanjaard besloot, tot grote woede van Frankrijk-aanvoerder Kylian Mbappé, om niet een keer een strafschop te geven.

Na de thee kon Lahoz niet veel anders toen Antoine Griezmann hard in het gezicht werd geraakt door Konstantinos Mavropanos. Mbappé faalde in eerste instantie vanaf elf meter, maar mocht opnieuw aanleggen omdat een Griek te vroeg de zestien had betrede. De tweede poging vloog wel tegen de touwen. Het verzet van Griekenland, met basisklant Pantelis Hatzidiakos en invaller Vangelis Pavlidis, was daarmee gebroken. Zeker toen Mavropanos nog een directe rode kaart kreeg.

De bezoekers uit het Zuiden van Europa kregen overigens genoeg tijd om nog voor een slotoffensief te gaan. Lahoz kon er in de slotfase geen genoeg van krijgen en besloot in het Stade de France liefst veertien minuten bij te trekken. In die lange blessuretijd was het echter vooral Frankrijk dat de bal had en de aanval nog een beetje zocht. Een doelpunt viel er niet meer in de hoofdstad, waar Lahoz dan toch voor de laatste keer zijn fluitsignaal liet horen.

Oeiii.. 😬

Griezmann krijgt een schoen tegen z'n hoofd en het begint direct te bloeden

Ierland - Gibraltar 3-0

De andere wedstrijd in groep B van de EK-kwalificatie werd een prooi voor Ierland. Het moedige Gibraltar, met de geboren Nederlander Niels Hartman in de basis, hield in de eerste helft nog knap stand in Dublin. In het eerste kwartier van het tweede bedrijf namen de Ieren toch de leiding via Mikey Johnston en Evan Ferguson. Het slotakkoord was voor Adam Idah. Door de uitslagen van maandagavond staat Oranje, met twee gespeelde wedstrijden, op de vierde plaats in groep B. Gibraltar is de hekkensluiter.