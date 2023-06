Mike Verweij ziet Maurice Steijn één eigenschap hebben die bij Ajax past

Maurice Steijn wordt de nieuwe trainer van Ajax en dat zorgt voor veel verbazing in de voetbalwereld. Vele supporters van de Amsterdamse club kunnen maar nauwelijks geloven dat Ajax is uitgekomen bij de trainer van Sparta. Mike Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, schrijft Steijn echter niet af, en heeft zelfs lichte vertrouwen in de oefenmeester.

“Hij is een enorme people-manager en hij slaagt er ook wel in om het allerbeste uit selecties te halen. Hij geeft spelers zóveel vertrouwen en motivatie dat ze boven zichzelf uitstijgen”, vertelt Verweij bij Kick-off. Steijn wist Sparta vorig seizoen op de valreep te behoeden voor degradatie, en Verweij vindt dat een geweldige prestatie. “Hij stapte toen op het laatste moment in. De kans was heel groot dat Sparta ging degraderen. Hij is dus niet bang. Dat vind ik wel bij Ajax passen”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

Verweij neemt vervolgens de prestaties die Steijn de afgelopen jaren heeft verricht erbij. “Ook bij VVV-Venlo is hij twee keer doorgedrongen tot de playoffs voor promotie, vervolgens in 2017 kampioen geworden en ze twee jaar in de Eredivisie gehouden. Dat is heel knap”, legt de Ajax-clubwatcher uit.

Driessen deelt andere mening

Valentijn Driessen is het vervolgens niet eens met zijn collega. “Dat is werken met jongens in een marge. Met bijvoorbeeld spelers als Bart Vriends en Vito van Crooij. Nu krijg je met spelers als Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Brian Brobbey te maken. Dat zijn jongens die vijf keer zoveel als jou verdienen”, legt de chef-voetbal van De Telegraaf uit. “Het verwachtingspatroon zal niet al te hoog liggen”, gaat Driessen verder.