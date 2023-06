Mulder plaatst kanttekening bij titel Antwerp: 'Slapjanussengedrag van de scheidsrechters'

Youri Mulder vindt dat Royal Antwerp na het behaalde kampioenschap niet hoeft te klagen over de arbitrage. Volgens de oud-speler FC Twente en Schalke 04 is van mening van KRC Genk in de kampioenswedstrijd recht had op twee strafschoppen. Die werden echter niet gegeven door scheidsrechter Nathan Verboomen.

Antwerp pakte zondagavond op de valreep een punt bij Genk en kroonde zich zo tot kampioen van de Jupiler Pro League. De twee, in ogen van Mulder, zuivere strafschoppen zijn wat Mulder betreft wel een smetje op die titel. "Dat moet een grote kanttekening zijn. Het is het geluk van Antwerp en het slapjanussengedrag van de scheidsrechters. Die durven niet te beslissen om twee keer voor een penalty te fluiten", aldus de analist bij Ziggo Sport.

Mulder neemt ook de tijd om de twee momenten te bespreken. "Eerst wordt Mark McKenzie vastgehouden bij een vrije trap. Hij wordt helemaal ondersteboven getrokken. Het is de beste kopper van Genk, hij scoort heel veel. Dit is toch een penalty of zie ik dat verkeerd?", zegt Mulder, die ook een tweede moment zag. "Volgens mij wordt Joseph Paintsil gewoon gehaakt door Vermeeren. Die laat bewust zijn been staan. Ook een penalty, maar ze durfden het niet aan."