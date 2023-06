Nasser El Khayati noemt één club waar hij in elk geval niet aan de slag gaat

Nasser El Khayati staat na een avontuur in India open voor een terugkeer naar Nederland. De 34-jarige middenvelder heeft naar eigen zeggen een succesvol jaar achter de rug, maar wil na de geboorte van zijn tweede kind dichter bij huis spelen. Een terugkeer naar ADO Den Haag is echter nog geen optie voor hem.



El Khayati kwam het afgelopen jaar uit voor Chennaiyin en had de mogelijkheid om langer in India te blijven, maar zag daarvan af. "Het was moeilijk, vooral omdat mijn vrouw hoogzwanger was van ons tweede kind. De geboorte van de eerste miste ik omdat ik in Qatar zat en bij de geboorte van de tweede was ik in India. Je doet het allemaal wel ergens voor, maar het is wel moeilijk", aldus de middenvelder bij ESPN.

India is volgens El Khayati een mooi land om in te wonen. "Maar het er zo druk. Hoe ga ik het allemaal regelen als de kleine naar school moet terwijl ik train? Er zijn nu allemaal dingen buiten het voetbal die zwaarder wegen", aldus de creatieve middenvelder, die op dit moment op zoek is naar een club dichter bij huis.

Artikel gaat verder onder video

ADO wordt in elk geval niet zijn nieuwe werkgever. "Ik speel liever nog een jaar of twee in de Eredivisie of een land in de buurt. Dat kan ik nog makkelijk aan. Het mooiste scenario is dat ADO dan weer in de Eredivisie speelt. Dan is er misschien een rol voor mij weggelegd. Op dit moment ligt mijn interesse daar nog niet."